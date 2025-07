Precipita al suolo da un'altezza di sei metri: muore operaio di 58 anni Ennesima tragedia sul lavoro in Campania

Nulla da fare per un operaio di 58 anni nel napoletano precipitato al suolo mentre stava installando un impianto di climatizzazione. La tragedia è avvenuta in via Pontone a Massa Lubrense.

L'uomo durante le operazioni di montaggio ha perso l'equilibrio ed è precipitato al suolo da un'altezza di circa 6 metri. Lo schianto fatale, contro un cordolo di cemento.

Non c'è stato scampo. A nulla è valso ogni tentativo di soccorso e rianimazione da parte dei sanitari del 118. Non c'è stato purtroppo nulla da fare.

Sul posto i carabinieri della stazione locale, insieme al nucleo ispettorato lavoro di Napoli e investigativo del Gruppo di Torre Annunziata.

La salma è sotto sequestro in obitorio per gli accertamenti medico legali su disposizione della magistratura.