Napoli: sequestrata attività abusiva, una denuncia Contrasto dell’abusivismo commerciale e alla tutela della salute pubblica

Mario Pepe

Gli agenti dell’Unità Operativa Investigativa Ambientale, Emergenze Sociali e Minori, supportati da personale dell’Esercito Italiano, Ispettorato del Lavoro della Città Metropolitana di Napoli, Abc nonché da personale dell’Ente distributore di energia elettrica, hanno condotto un’operazione finalizzata al contrasto dell’abusivismo commerciale e alla tutela della salute pubblica.

Ispezionata un’attività, poi risultata abusiva, che operava come carrozzeria, ma risultava registrata, presso la Camera di Commercio, con una diversa classificazione.

L’attività era parzialmente esercitata sul suolo pubblico con lavorazioni potenzialmente pericolose effettuate direttamente sul marciapiede urbano, in un’area di circa 150 metri quadrati, con evidenti rischi ambientali e sanitari. È stata poi accertata la totale assenza delle autorizzazioni previste per la categoria specifica, tra cui l’iscrizione nella sezione speciale della Camera di Commercio, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la Scia antincendio e la regolarizzazione dello scarico dei reflui industriali.

L’attività è stata sospesa dal personale dell’Ispettorato del Lavoro ai sensi della normativa vigente in quanto due lavoratori sono risultati impiegati in “nero” con contestuale irrogazione di sanzioni per un importo complessivo pari a 8.300 euro, di cui 2.500 euro per la sospensione e 3.900 euro per ciascun lavoratore irregolare. Gli agenti hanno proceduto al sequestro penale del locale adibito a carrozzeria nonché delle relative attrezzature, dei rifiuti pericolosi e dei veicoli in riparazione.

L’amministratore unico dell’impresa è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per i reati previsti dal Codice Penale e dalle normative ambientali vigenti, tra cui: esercizio di attività artigianale in assenza delle autorizzazioni previste, gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi, emissioni in atmosfera non autorizzate, occupazione abusiva di suolo pubblico, potenziale danneggiamento ambientale e messa in pericolo della salute collettiva.