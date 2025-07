Igiene e salute pubblica: sequestrati 150 chili di alimenti a Napoli Contrasto esposizione alimenti agli agenti atmosferici e occupazione abusiva di suolo pubblico

Mario Pepe

Gli agenti dell’Unità Operativa Vomero, con il supporto delle Unità Operative IAES e San Lorenzo, hanno condotto un’azione congiunta nella zona di via Recco, in prossimità del mercatino di Antignano e piazza degli Artisti, per il contrasto all’esposizione di alimenti agli agenti atmosferici e all’occupazione abusiva di suolo pubblico.

Sono stati controllati tre esercizi commerciali e due venditori ambulanti e sequestrati circa 150 chili di alimenti tra frutta e verdura, successivamente devoluti allo zoo cittadino.

Diverse le violazioni contestate tra cui l’occupazione e l’installazione abusiva di strutture e arredi su suolo pubblico, la vendita ambulante senza licenza e il commercio itinerante difforme dalla normativa regionale vigente.

Sul fronte dei controlli al Codice della Strada, il Gruppo Intervento Territoriale dell’Unità Operativa motociclisti ha condotto un’attività sul territorio dei quartieri della Municipalità Chiaia/San Ferdinando, in particolare nelle strade di via Carducci, via Lomonaco e via Francesco Caracciolo teso alla repressione della sosta selvaggia. Rimossi 16 veicoli per varie irregolarità riguardanti la sosta. Inoltre sono stati elevati altri 15 verbali non contestati per il mancato rispetto della segnaletica stradale e la sosta in spazi non consentiti.