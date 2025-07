Napoli, piazza Garibaldi: aggredisce gli agenti e viene arrestato Manette per un 20enne di origine gambiana

La polizia ha arrestato un 20enne di origine gambiana, con precedenti, per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Lo stesso è stato, denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, i Nibbio dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Garibaldi, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha iniziato ad inveire contro di loro per poi aggredirli fisicamente, finché non è stato bloccato e trovato in possesso anche di un coltello a serramanico. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.