Piazzetta Sanità a Napoli: minore sorpreso con un coltello Denunciato un 16enne

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella notte appena trascorsa, la polizia ha denunciato un 16enne napoletano per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazzetta Sanità, hanno effettuato un controllo ad un gruppo di giovani uno dei quali, identificato poi per il 16enne, è stato trovato in possesso di un coltellino con una lama di 6,5 centimetri.