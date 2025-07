Abusi edilizi a Seiano, scatta il sequestro per una nota attività turistica Le verifiche della Finanza: bar e cucina, pergolati e pedane per 400 metri quadrati

Occupazione abusiva di spazio demaniale per uso deposito: la Guardia di finanza ha sequestrato parte di una nota attività turistica a Seiano, nel territorio di Vico Equense, nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura di Torre Annunziata.

Contestata anche la presenza di una scaletta di collegamento con il mare e la falsa dichiarazione di Comunicazione inizio lavori al Comune: secondo il proprietario dovevano essere temporanee ma in realtà opere e manufatti erano ancora presenti dopo l'accertamento della polizia giudiziaria.

La superficie interessata dall'intervento edilizio abusivo, è di circa 400 metri quadrati in parte di proprietà del demanio dello Stato ed in parte ricadente su proprietà privata, sulla quale sono state illegittimamente realizzate opere di diversa tipologia, quali manufatti per uso bar e cucina, pergolati, tettoie, balaustre, pedane, scale di collegamento tra i vari ambienti, muri di contenimento, camminamenti in pietrame in modo stabile e permanente, in violazione della normativa di settore.

Le indagini hanno permesso di accertare anche che gli indagati avevano realizzato opere aventi consistenze volumetriche superiori a quelle effettivamente autorizzate, nonché il mancato deposito presso il Comune di Vico Equense dei progetti previsti per le zone a rischio sismico, come lo è l'intera area di Seiano.