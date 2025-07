Tenta di estorcere denaro al titolare di un'attività commerciale: arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 54enne napoletano

La polizia ha arrestato un 54enne napoletano per tentata estorsione. Lo stesso è stato, anche denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, dei commissariati Dante, Decumani e Arenella a seguito di una nota pervenuta alla locale sala operativa, sono intervenuti in via Medina per la segnalazione di un uomo che minacciava il personale di un esercizio commerciale.

I poliziotti, prontamente intervenuti, sono stati avvicinati dal proprietario il quale ha riferito che il 54enne si era presentato presso l’esercizio commerciale pretendendo un rimborso di 10 euro per una mancata erogazione di tabacchi dal distributore automatico, al rifiuto della richiesta aveva iniziato ad inveire e minacciare i proprietari per poi allontanarsi a bordo di un’autovettura.

Sono scattate immediatamente le ricerche dell’auto che, grazie alla profonda conoscenza del territorio e all’intuito investigativo, i poliziotti hanno intercettato e fermato in via Emilio Scaglione.

Gli operatori hanno bloccato l’uomo che è stato trovato in possesso di un coltello con una lama di 10 centimetri.