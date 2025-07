Incendiata la targa dedicata ad Antonio Ammaturo e Pasquale Paola: si indaga Lo sfregio in piazza Nicola Amore

Il 15 luglio di 43 anni fa, Napoli fu teatro di un tragico agguato terroristico in cui persero la vita il vicequestore Antonio Ammaturo e l’agente scelto Pasquale Paola. Il fatto avvenne in piazza Nicola Amore, nel cuore della città, e segnò profondamente la storia della lotta al terrorismo in Italia.

L'incendio: possibile atto doloso

Questa mattina, la targa è stata trovata incendiata, facendo ipotizzare un atto doloso. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e la Polizia Scientifica, che stanno effettuando rilievi per comprendere la natura del gesto. Le indagini sono in corso per verificare se si tratti di un atto vandalico mirato o di altro tipo di danneggiamento.

Un omaggio doveroso a chi ha servito lo Stato

Per commemorare il sacrificio dei due servitori dello Stato, il Comune di Napoli aveva deposto nel 2018, proprio in piazza Nicola Amore, corone di fiori e una targa celebrativa in loro memoria. Un gesto simbolico che sottolinea l’importanza della memoria e il rispetto per chi ha perso la vita per la legalità e la sicurezza pubblica.