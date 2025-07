Denuncia di Borrelli: "Ragazza aggredita in pieno centro a Capri" "Un uomo l'ha spinta per terra e ha provato a metterle le mani al collo"

Nella centralissima via Roma a Capri alle 5 di domenica mattina, all'esterno di un bar all'altezza dello stazionamento dei taxi, una donna viene aggredita da un uomo che la spinge per terra e prova a metterle le mani al collo brandendo una bottiglia. Solo la minaccia di chiamare i carabinieri da parte di alcuni dei presenti fa desistere l'aggressore dal proseguire". Lo riferisce il deputato Francesco Emilio Borrelli (Avs).

La scena, alla quale hanno assistito alcuni avventori del bar, è stata ripresa da un cellulare ed è stata inviata al parlamentare. L'uomo, riferisce Borrelli, "è stato poi riconosciuto nella zona del porto ed è stato fermato e identificato dai carabinieri dell'isola".

"Una violenza inaccettabile - ha commentato Borrelli - per la quale chiedo a tutti coloro che hanno assistito alla scena di fornire elementi utili alle forze dell'ordine per evitare che il bruto la faccia franca e possa, in futuro, compiere nuovi vergognosi atti del genere. La vittima non deve essere lasciata sola. Denunciare è sempre difficile in questi casi e proprio per questo bisogna far sentire tutta la solidarietà della comunità isolana. La violenza sulle donne è un male che va sconfitto con l'aiuto di tutti e non con l'indifferenza. Mi auguro che si raccolgano elementi utili per mettere l'aggressore nelle condizioni di non poter più nuocere a nessuno".