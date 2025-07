Controlli dei Carabinieri a Napoli: sospese due attività Undici persone denunciate: ancora giovanissimi in possesso di coltelli

Controlli dei Carabinieri ieri sera e nella notte nelle zone maggiormente frequentate dalla movida nel centro cittadino di Napoli. Sono 11 le persone denunciate dai militari che hanno setacciato la zona universitaria. Tra questi un 20enne che, perquisito, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 22 centimetri. I Carabinieri sono intervenuti per sedare una rissa tra ragazzi, 5 dei quali denunciati per rissa e resistenza.

Due parcheggiatori abusivi recidivi nel biennio sono stati denunciati, così come due pusher trovati a poca distanza da piazza Bellini con 10 grammi di marijuana già suddivisi in dosi.

Quattro i giovani clienti segnalati alla Prefettura. Durante i controlli è stato denunciato un 20enne per guida senza aver mai conseguito la patente. Sono 7 gli scooter sequestrati per guida senza casco mentre su 25 veicoli controllati sono 18 quelli sanzionati. Nel corso dei controlli a bar e pub della zona sono state elevate 4 sanzioni e 34 prescrizioni per gravi carenze igienico-sanitarie e per occupazione abusiva del suolo pubblico. Sequestrati 10 kg di prodotti alimentari non tracciabili. Sospese 2 attività.