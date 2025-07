Borrelli: "Festival di minori su moto d'acqua in mare" Nuovi episodi denunciati via social dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra

"Continua sui social il festival di minori alla guida di moto d’acqua lanciate a grande velocità con tanto di dedica del genitore orgoglioso delle gesta del figlio mentre a Procida un natante a motore si spinge quasi sulla riva arrivando a sfiorare i bagnanti nello specchio d’acqua antistante la battigia". Ecco quanto presentato via social dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato video inviati da cittadini allarmati. "I nostri mari, trafficati come autostrade nelle ore di punta, hanno necessità di autentici posti di blocco come sulla terraferma. È a rischio l’incolumità dei bagnanti per la scorrettezza e l’arroganza di chi affida a minorenni scooter d’acqua, di recente sui social si sono viste addirittura due bambine, e natanti a motore guidati senza tenere conto delle regole ferree della navigazione. Nelle immagini un gommone a motore si spinge fin quasi a raggiungere la riva sfiorando i bagnanti. Le forze dell’ordine devono stare col fiato sul collo a coloro che infrangono le regole del codice della navigazione costituendo pericoli serissimi per l’incolumità di bagnanti e diportisti. Chiediamo controlli puntuali e sanzioni a tappeto contro i criminali del mare": ha affermato Borrelli.