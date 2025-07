Abusivi nel mirino nel centro di Napoli: denunce e merce sequestrata Sei le persone denunciate, 18mila prodotti ritirati dalla vendita

Contrasto della vendita di prodotti contraffatti e dell’abusivismo commerciale nelle aree maggiormente frequentate dai cittadini e dai turisti, quali il lungomare Caracciolo e la centralissima via Toledo: intensificati i controlli della Guardia di finanza.

In particolare, i “baschi verdi” del Gruppo Pronto Impiego, durante lo scorso fine settimana, specie nelle ore serali, hanno sequestrato complessivamente oltre 18mila prodotti con marchi contraffatti e insicuri, tra cui cover per cellulari, occhiali, cinture, borse e articoli di bigiotteria.

Tra i prodotti sequestrati figurano anche circa un migliaio di magliette e gadget contraffatti della “SSC Napoli”.

Denunciate 6 persone per contraffazione e ricettazione e segnalati 10 responsabili per lo svolgimento di attività commerciale di vendita abusiva.

Un cittadino del Bangladesh che esponeva, per la vendita, prodotti contraffatti su via Toledo è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale, in quanto ha provato a fuggire mimetizzandosi tra la folla ma è stato raggiunto e denunciato. Tra i responsabili anche un ulteriore bangladese, risultato irregolare sul territorio dello Stato, che è stato avviato presso l’Ufficio Immigrazione per le pratiche d’espulsione dal territorio nazionale.