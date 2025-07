Provoca un incidente stradale e fugge: incastrato dalle telecamere I fatti accaduti nel centro storico: 27enne denunciato e patente ritirata

La Polizia locale, grazie a un’accurata indagine e all’aiuto delle videocamere di sorveglianza, è riuscita a rintracciare un 27enne napoletano che, dopo un incidente stradale avvenuto nella notte tra l’11 e il 12 luglio, si era allontanato senza prestare soccorso alle persone rimaste ferite.

I fatti si sono verificati nel centro storico della città, dove un’auto è entrata in collisione con un motoveicolo su cui viaggiavano due persone, rimaste ferite nell’impatto. Nonostante ciò, l’uomo alla guida si è allontanato.

Grazie alle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, il personale dell’unità operativa Avvocata, in sinergia con i colleghi della centrale operativa del comando di Polizia locale, è riuscito a risalire al veicolo coinvolto nell'incidente, che aveva una targa estera e viaggiava con i fari spenti.

L’analisi dei filmati e la conoscenza del territorio hanno permesso agli agenti di raccogliere, in breve tempo, tutti gli elementi necessari per risalire al noleggiatore del veicolo e, di conseguenza, al conducente. L'uomo ha poi ammesso le proprie responsabilità: per il 27enne è scattata la denuncia ed il ritiro della patente.