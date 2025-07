Stalking sulla compagna, arrestato 25enne Con fare minaccioso, pretendeva di entrare all’interno dell’abitazione della donna

Mario Pepe

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 25enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per atti persecutori.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti per una segnalazione di una persona vittima di stalking.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno sorpreso il 25enne che, in forte stato di agitazione, stava urlando al telefono contro la sua ex fidanzata e, con fare minaccioso, pretendeva di entrare all’interno dell’abitazione della stessa. Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno bloccato l’indagato e lo hanno tratto in arresto