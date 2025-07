Tenta di estorcere denaro ad un’automobilista: arrestato dalla polizia Manette per un 28enne gambiano

La polizia ha arrestato un 28enne gambiano, con precedenti per tentata estorsione. Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale sala operativa, sono intervenuti in via Amerigo Vespucci per la segnalazione di un’automobilista minacciata da un lavavetri.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dalla donna la quale ha indicato loro un soggetto che, poco prima, aveva preteso del denaro per aver pulito il parabrezza della sua vettura e, di fronte al suo rifiuto, l’aveva minacciata.