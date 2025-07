Droga e spaccio: tre arresti della polizia nelle ultime ore a Napoli Nei guai è finito anche un minorenne

Nelle ultime ventiquattro ore, la polizia ha arrestato tre persone. Gli agenti dei Commissariati Vicaria- Mercato hanno tratto in arresto due napoletani di 22 e 25 anni e un 17enne tunisino per detenzione illecita di sostanze stupefacenti; il minorenne è stato, altresì, tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, i poliziotti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del 25enne; all’interno dell’appartamento, dove era presente anche il 22enne, sono stati rinvenuti circa 230 grammi di cocaina, diverso materiale per il confezionamento della droga e oltre 400 euro suddivisi in banconote di diverso taglio, probabile provento dell’attività delittuosa perpetrata.

Infine, sempre gli agenti del Commissariato Vicaria- Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in Piazza Capuana, hanno notato il 17enne che, in cambio di una banconota, stava cedendo qualcosa ad un altro uomo.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto il pervenuto che, alla vista degli operatori, ha provato a fuggire finché, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato e trovato in possesso di 7,60 grammi di hashish, di 3 bustine di marijuana e 10 euro in contanti.