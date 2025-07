Truffa su ecobonus: sequestri per 19 milioni e mezzo nel napoletano L'indagine della Guardia di Finanza

Mario Pepe

I finanzieri del comando provinciale di Napoli hanno eseguito un provvedimento di sequestro, emesso dal gip del tribunale di Napoli Nord, di crediti fiscali per circa 19 milioni e mezzo di euro riconducibili alle agevolazioni edilizie previsto dall’Ecobonus a carico di tre società con sede rispettivamente a Frattamaggiore, Caivano e Casoria.

Dalle attività investigative è emerso che i lavori di ristrutturazione edilizia non erano mai stati eseguiti e in alcuni casi erano stati realizzati per importi inferiori a quelli dichiarati.

Uno degli indagati aveva addirittura tentato di conferire incarico a un operatore di intermediazione finanziaria piemontese, specializzato nelle operazioni di cessione del credito a favore di Psi e aziende corporate, pur di riuscire a monetizzare i crediti fittizi.