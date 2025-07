Rappresentante di gioielli rapinato: colpo da mezzo milione Indagini dei carabinieri

Rapina a un rappresentante di gioielli nella periferia di Napoli, colpo da mezzo milione di euro. Questa mattina verso le 7 i carabinieri della compagnia di Bagnoli sono intervenuti per la segnalazione di una rapina in via Leonardo Sciascia nel quartiere Pianura. Sul posto i militari hanno preso contatti con la vittima, un rappresentante napoletano di gioielli e preziosi.

Poco prima l'uomo sarebbe stato rapinato da almeno 4 persone in sella a delle moto, tutti armati di pistola e con volto coperto. Il gioielliere stava salendo in macchina per andare a lavoro quando è stato fermato dai rapinatori che si sono fatti consegnare la borsa in suo possesso. Nella borsa pare ci fossero 5 chili di preziosi in oro tra monili e gioielli per un valore stimato di circa 500mila euro. Nessuno è rimasto ferito. Carabinieri impegnati nelle indagini.