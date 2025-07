Ischia, rissa tra minorenni: quattro denunciati e proposta di Daspo urbano Cresce l'allerta sicurezza

Un nuovo episodio di violenza giovanile scuote l’isola di Ischia. La scorsa notte, intorno alle ore 4:00, i carabinieri della Sezione radiomobile di Ischia sono intervenuti in corso Vittoria Colonna, all’angolo con via Gianturco, per sedare una rissa tra minorenni avvenuta nei pressi di una discoteca.

Quattro giovani coinvolti, tutti minorenni

Secondo quanto riferito dall’Arma dei Carabinieri, sul posto sono stati trovati quattro adolescenti, di età compresa tra i 15 e i 16 anni, che si colpivano reciprocamente con calci, pugni e schiaffi. Ancora ignote le cause scatenanti della lite, che si è consumata in una zona frequentata da giovani e turisti.

Denunce e feriti lievi

I quattro ragazzi sono stati denunciati per rissa e lesioni personali. Uno di loro, un 15enne, ha riportato ferite lievi alla testa e alle gambe, per le quali è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, dove ha ricevuto una prognosi di cinque giorni.

Dopo l’identificazione, i minorenni sono stati affidati ai rispettivi genitori.

Proposto il Daspo urbano per tutti i coinvolti

Oltre alla denuncia, nei confronti dei quattro giovani sarà proposta l’applicazione del provvedimento amministrativo DACUR (acronimo di Divieto di Accesso alle Aree Urbane), noto anche come Daspo urbano. Una misura sempre più utilizzata per contrastare il degrado e gli episodi di violenza nelle zone della movida.

Sicurezza a Ischia: cresce l’allerta nella movida estiva

L’episodio rilancia il dibattito sulla sicurezza durante la movida notturna a Ischia, soprattutto in piena stagione turistica. Le forze dell’ordine continuano a presidiare le aree più sensibili, ma l’attenzione resta alta, specie quando sono coinvolti giovanissimi e minori.