Via Marina a Napoli: tenta di rubare in un’auto in sosta La polizia arresta un 44emme napoletano

La Questura di Napoli ha intensificato i servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio, volti anche al contrasto dei fenomeni dei reati predatori.

Nella tarda serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 44enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per tentato furto aggravato; lo stesso è stato, altresì, denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, gli agenti del Commissariato Decumani, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Marina, hanno notato un soggetto che, dopo aver infranto il deflettore anteriore destro di una vettura in sosta, stava tentando di introdursi al suo interno.

Gli operatori, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato il 44enne, trovandolo in possesso di alcuni arnesi atti allo scasso e di due coltelli multiuso; inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti, i poliziotti hanno accertato che anche un altro veicolo, parcheggiato poco distante, presentava il deflettore infranto.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.