Capri: molesta e minaccia i passanti e poi aggredisce gli agenti Un 35enne arrestato dalla polizia

La polizia ha arrestato un 35enne per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, gli agenti del Commissariato di Capri, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso uno stabile per la segnalazione di un soggetto che stava molestando e minacciando delle persone.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, sono stati avvicinati da un uomo ed una donna che, indicando il soggetto in questione, hanno raccontato che il predetto li aveva dapprima offesi e poi minacciati per futili motivi.

Pertanto, gli operatori hanno tentato di riportare alla calma il prevenuto, ma lo stesso ha proseguito nella sua condotta aggressiva finché non è stato messo in sicurezza e accompagnato negli uffici di polizia, dove l’uomo ha dato in escandescenza, ma è stato bloccato dopo una colluttazione.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.