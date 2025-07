Autorimesse fuorilegge e parcheggiatori abusivi, operazione della Finanza Controlli a tappeto della Finanza: multe e sequestri

Autorimesse fuorilegge e parcheggiatori abusivi, stretta della Guardia di finanza che ha sanzionato i titolari di 9 strutture per occupazione abusiva ed esposizione non autorizzata di insegne luminose per pubblicità.

Così come ricostruito dalle fiamme gialle, gli indagati parcheggiavano le autovetture dei propri clienti sulle strade pubbliche, in doppia fila o sul marciapiede, occupando anche gli stalli a strisce blu e posizionavano coni e cartelli luminosi per riservarsi illegalmente altro spazio.

Individuati, inoltre, 4 parcheggiatori abusivi, 2 dei quali denunciati perché recidivi.

Complessivamente, dal 20 al 23 luglio nei pressi di via San Nicola alla Dogana, sono stati controllati 155 soggetti e 108 autovetture, con 13 verbali per violazioni al Codice della strada e un veicolo sequestrato.

I finanzieri hanno sequestrato anche 60 articoli contraffatti, tra borse e magliette riportanti loghi riconducibili alla SSC Napoli, denunciando 2 responsabili per reati di contraffazione e ricettazione. Sequestrati amministrativamente anche oltre 500 accessori di abbigliamento e segnalati 2 extracomunitari, per commercio abusivo su area pubblica.