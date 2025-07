Banditi tentano tre rapine: colpi di pistola e paura. Nel mirino anche tiktoker In uno degli episodi carabiniere interviene in difesa gestore di una colonnina e ferisce rapinatore

Mugnano, Giugliano e Sant'Anastasia. Questa la mappa 'disegnata' dai rapinatori che hanno messo a segno o tentato tre colpi nella serata di ieri e nella notte in provincia di Napoli.

Nel primo episodio, a Sant’Anastasia, due banditi in sella ad uno scooter hanno fatto irruzione in un'area di servizio in via Pomigliano. Nel mirino il borsello del gestore.

Momenti di autentica concitazione che hanno richiamato l'attenzione di un carabiniere libero dal servizio che ha esploso un colpo d’arma da fuoco che ha raggiunto il piede di uno dei banditi che per ora sono riusciti comunque a far perdere le loro tracce.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno avviato le indagini per cercare di identificare i malviventi.

Più o meno allo stesso orario, introno alle 20.30, a Giugliano in Campania, tentata rapina ai danni del titolare di un negozio di elettronica che è stato minacciato con una pistola.

Secondo la ricostruzione operata dai carabinieri, pare che due individui abbiano tentato di rapinare il proprietario dell'attività commerciale che ha però reagito. E' stato a quel punto che uno dei rapinatori ha esploso un colpo d’arma da fuoco in aria, per poi darsi alla fuga. Per fortuna nessun ferito.

Sul posto i carabinieri che hanno sequestrato un un bossolo calibro 7,65 ed avviato le indagini.

Infine a Mugnano di Napoli, alle 4 di stamane i carabinieri della compagnia di Marano di Napoli sono intervenuti in via Madonna delle Grazie per una tentata rapina ed esplosioni di colpi d’arma da fuoco.

Poco prima un 32enne, noto tiktoker – dopo aver appena terminato una diretta social dall’esterno di un locale dove era con la propria famiglia – era stato avvicinato da due banditi in sella ad uno scooter. Il passeggero, sceso dal mezzo, avrebbe tentato di rapinare il 32enne intimandogli di consegnare il borsello. La vittima ha reagito e i due rapinatori sono fuggiti non prima di esplodere due colpi d’arma da fuoco in direzione del ristorante.

Anche in questo caso indagini affidate ai carabinieri.