Arrestato grossista della contraffazione nel napoletano: maxi sequestro Operazione della Guardia di Finanza

Un grossista della contraffazione che che riforniva i vari "mercati del falso" di Napoli, come quello del commercio ambulante degli extracomunitari sulla centralissima via Toledo e sul lungomare Caracciolo, è arrestato dalla Guardia di Finanza a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli.

Il 40enne di origine marocchina custodiva nel suo deposito 65mila capi di abbigliamento contraffatti, principalmente t-shirt, felpe, tute e sneakers che, per il tipo di tessuto, foggia ed etichette, risultavano del tutto identici a quelli originali.

Gli articoli, catalogati per marca e modello, avevano i fregi falsi di oltre 40 "brand" dell'alta moda come Gucci, Fendi, EA7 e Louis Vuitton. Nel corso dell'intervento, i "Baschi Verdi" hanno trovato e sequestrato anche oltre mezzo chilo di hashish suddiviso in diversi panetti, con varie buste per imballaggi da spedizione e denaro contante per 130 mila euro.

Il 40enne, già gravato da precedenti, è stato arrestato in flagranza di reato per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e denunciato per i reati di contraffazione e ricettazione.