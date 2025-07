Napoli: Il prefetto incontra le associazioni antiracket e antiusura Aumentano le domande di accesso al fondo di solidarietà

Mario Pepe

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha incontrato le associazioni e Fondazioni antiracket e antiusura attive sul territorio dell’area metropolitana di Napoli, con la partecipazione dell’assessore comunale di Napoli alla legalità e alla polizia municipale, Antonio De Iesu, dei rappresentanti della Città Metropolitana e delle forze dell’ordine.

Per il mondo dell'associazionismo erano presenti i Presidenti della Fai Federazione Antiracket Italiana, FAI coordinamento Campania, Fai Antiracket Ercolano, Fai Antiracket Edili Campania, Sos Impresa per la legalità, Pianura per la legalità, Fondazione Exodus 94, Fondazione Finetica Onlus, Fondazione Moscati.

Nell’ambito dell’incontro, sono stati divulgati i dati in materia di estorsione ed usura, registrandosi un positivo incremento, soprattutto per il numero di domande di accesso al fondo di solidarietà; al contempo, sono state individuate alcune strategie operative per rafforzare il legame tra la vittima e le Istituzioni.

Si è deciso di rendere permanente il tavolo in materia di estorsione e di implementare l’attività dell’osservatorio provinciale antiusura. Èè stata programmata la realizzazione, anche con il supporto della Prefettura di Napoli, di una campagna informativa anche attraverso il sito web della Prefettura