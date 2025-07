Destinatario di un provvedimento per la carcerazione viene sorpreso con un'arma Un arresto della polizia a Ponticelli

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi.

La polizia ha arrestato un 22enne napoletano con precedenti per detenzione illegale di arma clandestina con relativo munizionamento e ricettazione.

In particolare, gli agenti della squadra mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato un’abitazione nel quartiere Ponticelli, dove hanno sorpreso il 22enne ed hanno rinvenuto una pistola semiautomatica priva di matricola con 3 cartucce calibro 6,35.

Inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti, è emerso che il prevenuto, in quel momento presente nell’appartamento, era destinatario di un ordine di carcerazione emesso lo scorso 11 luglio dalla procura della repubblica presso il tribunale di Napoli ufficio esecuzioni penali, secondo il quale, lo stesso dovrà espiare la pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione per detenzione illegale di armi. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.