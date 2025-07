Stazione di Napoli centrale: sorpresa con la droga e arrestata Manette per una 25enne francese

La polizia ha arrestato una 25enne francese per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti del compartimento polizia ferroviaria per la Campania reparto operativo di Napoli Centrale, durante i servizi di controllo nei pressi della stazione a seguito di una segnalazione dei militari dell’esercito italiano, sono intervenuti al corso Novara, dove hanno controllato la 25enne, trovandola in possesso di 5 involucri contenenti 9 grammi di cocaina e di 2 bustine di hashish. Per tali motivi, l’indagata è stata arrestata.