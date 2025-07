Arzano: proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali di Luigi Romano E' uno dei tre operai morti tragicamente sul lavoro avvenuto ieri a Napoli

Il comune di Arzano ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali di Luigi Romano, concittadino tragicamente scomparso in un incidente sul lavoro avvenuto ieri a Napoli.

Con questo gesto, l’amministrazione comunale intende esprimere la propria vicinanza alla famiglia e partecipare, con rispetto e dolore, al cordoglio che ha colpito l’intera comunità.

La sindaca Cinzia Aruta invita la cittadinanza a sospendere, durante la cerimonia funebre, tutte le attività non strettamente necessarie per sottolineare, anche con il silenzio e il raccoglimento, che non si può morire di lavoro.

"Ogni tragedia come questa ci ricorda che la sicurezza non è un costo né un ostacolo, ma un diritto fondamentale e un dovere collettivo.

Serve un salto culturale: dobbiamo smettere di considerare la sicurezza come un problema e iniziare a viverla come condizione essenziale di ogni attività.

Occorre intensificare i controlli, rafforzare la prevenzione, contrastare ogni forma di irregolarità. La tutela della vita deve essere, sempre, la prima responsabilità pubblica".