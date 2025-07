Rapina un uomo e tenta la fuga: acciuffato e arrestato L'intervento lampo della polizia

La polizia ha arrestao un 53enne salernitano per rapina. Gli agenti del compartimento polizia ferroviaria per la Campania, impegnati nell’operazione stazioni sicure, hanno notato, in corso Arnaldo Lucci, all’angolo con piazza Garibaldi, un uomo che, chiedendo aiuto, ne stava inseguendo un altro, indicandolo quale autore di una rapina.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il fuggitivo, trovandolo in possesso di un cellulare.

Dagli accertamenti successivi gli operatori hanno accertato che l'uomo, poco prima, aveva sottratto lo smartphone ad una persona mentre si trovava nel suo veicolo in sosta dopo averlo aggredito fisicamente.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato mentre la refurtiva restituita al legittimo proprietario.