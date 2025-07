Napoli violenta. Tenta di rapinare due turisti: arrestato L'intervento dei falchi della squadra mobile

La polizia ha arrestato un 33enne tunisino, con precedenti, per tentata rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

In particolare,i falchi della squadra mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in corso Umberto I, hanno notato un soggetto che, con fare guardingo, stava seguendo due turisti e, dopo essersi avvicinato da tergo ad uno di essi, ha tentato di intrufolare la mano all’interno dello zaino che uno di questi portava in spalla, col chiaro intento di asportarne il contenuto ma, vistosi scoperto dal malcapitato, lo ha aggredito e spintonato prima di darsi alla fuga nei dedali del centro storico.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti , hanno raggiunto l'uomo in via San Candida dove, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.