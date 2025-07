Controlli su taxi e Ncc a Capodichino, dieci multe e una patente ritirata Le verifiche della Polizia locale in zona aeroporto

Nuovi controlli mirati della Polizia locale di Napoli all'aeroporto di Capodichino. Al setaccio 44 veicoli: dieci le multe comminate e una patente ritirata.

A un autista Ncc è stato contestato l’esercizio abusivo dell’attività: gli agenti hanno quindi ritirato la patente di guida e sequestrato il veicolo.

Un tassista è stato sanzionato per non aver rilasciato la ricevuta prevista, mentre altri quattro sono stati multati per aver prelevato passeggeri al di fuori delle aree di sosta autorizzate. Un ulteriore tassista è stato sanzionato per aver abbandonato l’autovettura durante il proprio turno di servizio.

Infine, al conducente di un veicolo privato sono state contestate la mancanza dei documenti, l’omessa revisione del mezzo e la guida senza patente, mai conseguita.