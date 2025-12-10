Di Lorenzo: "Volevamo fare un altro tipo di partita" Il capitano del Napoli dopo la sconfitta al "Da Luz" contro il Benfica

"Ci sarà tempo per analizzare la sconfitta, ci dispiace perché volevamo fare un altro tipo di partita. Forse ci è mancata un po' di energia che avevamo avuto nelle ultime partite. Abbiamo fatto delle partite molto intense, forse oggi non siamo arrivati brillanti come al solito.

Analizzeremo con il mister ciò che abbiamo sbagliato. Ci sono ancora due partite con sei punti a disposizione". Queste le parole, ai microfoni di Prime, di Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, dopo il ko esterno con il Benfica nella sesta giornata di Champions League.