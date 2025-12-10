Buongiorno: "Ci è mancata un po' di energia. Venivamo da gare molto intense" Il difensore del Napoli commenta la sconfitta in casa del Benfica

"Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta. Probabilmente ci è mancata un po' di energia, il Benfica ci ha messo tanta intensità e tanto agonismo. Abbiamo cercato di tenere botta e, cercando di recuperare, ci siamo sbilanciati un po' nel secondo tempo. Lavoreremo per migliorare gli errori fatti oggi". Queste le parole, ai microfoni di Prime, di Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, dopo il ko esterno con il Benfica nella sesta giornata di Champions League.