Il Napoli in Europa non ingrana: terza sconfitta fuori casa in trasferta Azzurri sconfitti in casa del Benfica: poche energie e distrazioni difensive. Qualificazione aperta

Il Napoli fuori casa in Europa non gira e il primo tempo col Benfica lo ha dimostrato. Difesa distratta e poche energie, quelle che Conte voleva recuperare ma che mandando in campo sempre gli stessi non tornano da sole. Infatti nel secondo tempo, con i cambi, si è visto qualcosa di meglio. Peccato per il gol del 2-0 che ha portato la gara su una salita troppo grande per una squadra spompata e con Milinkovic-Savic in serata no. Bene Politano, forse la sola nota del tutto positiva. Qualificazione ai playoff ancora aperta, ma servono almeno 3-4 punti. Nulla è perduto ma il Napoli ha bisogno di rotazioni sistematiche: per fortuna qualche infortunato sta tornando.

Napoli cade in casa del Benfica a Lisbona nella sesta giornata della fase a gironi di Champions League, incassando una sconfitta per 2-0 contro i portoghesi. La squadra di Conte subisce così la terza battuta d'arresto nella competizione, dopo quelle precedenti contro Manchester City e PSV. Il match vede un gol per tempo, segnati rispettivamente al 20' da Rios e al 49' da Barreiro, permettendo all'undici di Mourinho di collezionare il secondo successo consecutivo in Champions League, dopo il 2-0 ottenuto in trasferta contro l'Ajax. Il Benfica raggiunge così quota 6 punti, avanzando al venticinquesimo posto e posizionandosi a una sola lunghezza dal Napoli. L'inizio della gara vede i lusitani decisamente più incisivi, con Aursnes protagonista al 12', sfiorando il gol con un tiro a giro che esce di poco. Lo stesso centrocampista del Benfica spreca poi un'occasione clamorosa: al 18', dopo un errore in fase di costruzione da parte di Milinkovic-Savic, Aursnes recupera il pallone e calcia da posizione favorevole, ma non riesce a centrare lo specchio della porta.

Al 20', però, è proprio la formazione di Mourinho a sbloccare il risultato: Dahl mette in mezzo un cross dalla trequarti, McTominay tenta di spazzare ma il pallone rimbalza nell'area piccola, dove Rios sfrutta l'incertezza della difesa del Napoli e insacca alle spalle di Milinkovic-Savic. Timida la reazione dei partenopei nella seconda parte del primo tempo, incapaci di trovare la porta difesa da Trubin nei primi 45 minuti. Nel secondo tempo, il Benfica aumenta il vantaggio. Al 49', Rios brucia McTominay e serve Barreiro, che realizza un gol spettacolare con un colpo di tacco, cogliendo impreparato Milinkovic-Savic. Colpito duramente dal raddoppio subito, il Napoli fatica a reagire e la partita si incanala su ritmi più bassi, con i portoghesi a gestire il possesso palla. L'unica vera occasione per la squadra di Conte arriva al 71', quando Neres prova a scuotere Trubin con un mancino centrale da fuori area, ma senza riuscire ad impensierire seriamente il portiere avversario. Nei minuti finali, i padroni di casa concedono il controllo del gioco agli ospiti senza rischiare troppo e portano a casa tre punti preziosi. Per il Napoli, campione d’Italia in carica, il cammino verso i play-off si complica ulteriormente.

BENFICA-NAPOLI 2-0

BENFICA (4-2-3-1): Trubin 6; Dedic 6.5, Araujo 6.5, Otamendi 6, Dahl 6; Rios 7, Barrenechea 6.5; Aursnes 6 (49'st Freitas sv), Barreiro 7 (50'st Neto), Sudakov 6 (31'st Silva 6); Ivanovic 6 (31'st Pavlidis 6). In panchina: Soares, Manu, Schjelderup, Prestianni, Wynder, R.Rego, Veloso, J.Rego. Allenatore: Mourinho 6.5.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic 5; Beukema 6 (1'st Politano 6), Rrahmani 5.5, Buongiorno 5.5 (14'st Juan Jesus 6); Di Lorenzo 5.5, McTominay 5, Elmas 5.5 (36'st Vergara sv), Olivera 6 (1'st Spinazzola 6); Neres 5.5, Hojlund 6, Lang 6 (29'st Lucca 6). In panchina: Contini, Ferrante, Ambrosino. Allenatore: Conte 5.5.

ARBITRO: Vincic (Slovenia) 6.

RETI: 20'pt Rios, 4'st Barreiro.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Lang, Dedic, Vergara. Angoli: 2-6. Recupero: 2'; 7'.