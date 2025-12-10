Conte: "Partita difficile, noi eravamo cotti. Spero di recuperare qualcuno" L'allenatore del Napoli commenta la sconfitta contro il Benfica in Champions League

"La partita era sicuramente dura e difficile. Venivamo da una serie di partite dove giocavano sempre gli stessi, era inevitabile accusare qualche fatica. Il Benfica aveva giocato venerdì, mentre noi domenica, ma sono cose che dobbiamo mettere in preventivo. Sapevo che avevamo speso tanto, sia fisicamente che mentalmente, ora dobbiamo recuperare al meglio". Queste le parole, ai microfoni di Prime, di Antonio Conte, allenatore del Napoli, dopo il ko esterno con il Benfica nella sesta giornata di Champions League. "Non essere brillanti a livello mentale a volte porta a sbagliare delle scelte. A inizio partita abbiamo faticato e abbiamo commesso errori banali. L'avvio complicato ci ha tolto un po' di certezze. So qual è la nostra situazione e ce la porteremo avanti per un bel po', spero di recuperare il prima possibile Lobotka e Gutierrez. La preoccupazione è di incappare in futuro in altri passaggi a vuoto", aggiunge Conte.