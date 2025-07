Operai morti sul lavoro: cordoglio della città metropolitana di Napoli "Dobbiamo fermare questa strage silenziosa. Troppi i lavoratori che non fanno più ritorno a casa"

La Città Metropolitana di Napoli, nel giorno dei funerali, esprime tutta la sua vicinanza alle famiglie dei tre operai deceduti nel grave incidente sul lavoro di venerdì scorso, al Rione Alto: Vincenzo Del Grosso, 54 anni, Ciro Pierro, 62 anni e Luigi Romano, 67 anni, precipitati da un'altezza di circa venti metri mentre erano intenti a trasportare sul lastrico solare dei rotoli bituminosi.

Questa mattina il consigliere metropolitano Luciano Borrelli insieme al sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi, ha portato il cordoglio di tutto l’Ente di piazza Matteotti nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, parrocchia di San Giacomo Apostolo, dove si sono tenute le esequie del loro concittadino Ciro Pierro.

“Dobbiamo fermare questa strage silenziosa. Sono troppi i lavoratori che non fanno più ritorno a casa: è inaccettabile! Dobbiamo impegnarci tutti nel pretendere maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro e far crescere una maggiore cultura della sicurezza, in generale. Porto la mia vicinanza e quella della Città Metropolitana di Napoli, guidata dal sindaco Gaetano Manfredi, a tutte le famiglie che piangono i loro cari che hanno perso la vita mentre lavoravano” dichiara il consigliere della Città Metropolitana di Napoli, Luciano Borrelli.

In apertura del Consiglio Metropolitano di ieri 30 luglio, l’assise aveva osservato un minuto di silenzio.