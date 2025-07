Lotta al consumo e spaccio di droga: la polizia non abbassa la guardia Ennesimo arresto nel quartiere Scampia

La polizia ha arrestato un 59enne napoletano, con precedenti, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Gli agenti della squadra mobile e del commissariato di Scampia, nel transitare in via Arcangelo Ghisleri, hanno controllato un’autovettura con a bordo un uomo, trovandolo in possesso di 7 involucri di cocaina e di 105 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Preso atto di quanto riscontrato, gli operatori, avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, hanno effettuato un controllo nell’abitazione dell’indagato, dove hanno rinvenuto, ben occultati all’interno di una credenza, 8 involucri della stessa sostanza, 2 bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga ed un sistema Dvr (impianto di videosorveglianza) con un monitor che riproduceva le immagini registrate da cinque microcamere che inquadravano le pertinenze dell’area esterna, al fine di eludere i controlli. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.