Dovrà scontare più di 4 anni di reclusione: arrestato dalla polizia Provvedimento eseguito dal compartimento polizia ferroviaria per la Campania

La polizia ha arrestato un 41enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

Gli agenti del compartimento polizia ferroviaria per la Campania in servizio allo scalo ferroviario di Napoli centrale, hanno eseguito nei confronti dell'uomo il provvedimento emesso il 24 aprile dalla procura della repubblica presso la corte d’Appello di Bologna ufficio esecuzioni penali secondo il quale, l'uomo dovrà espiare la pena di 4 anni, 3 mesi e 4 giorni di reclusione per il reato di furto aggravato, danneggiamento aggravato e utilizzo indebito di carte di credito o pagamento.