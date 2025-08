Guida sicura: nuova stangata da parte della polizia municipale ad Afragola Bilancio pesante, sanzioni pari a circa 52676,00 euro

La polizia locale della città di Afragola diretta dal dirigente comandante colonnello Antonio Piricelli, in continuità con i servizi predisposti nelle settimane precedenti finalizzati al controllo del rispetto delle norme contemplate nel codice della strada, agenti in abiti civili con moto civetta hanno effettuato controlli su tutto il territorio.

Il bilancio dei controlli degli ultimi giorni è ancora una volta pesantissimo, nell’ambito delle attività sono stati fermati numerosi veicoli, sanzionati 7 conducenti per guida senza patente, sanzionati 5 per guida con il

cellulare, sequestrati 13 ciclomotori per guida senza casco, sequestrati 13 veicoli perché circolavano senza assicurazione, sanzionati 3 per mancata di più revisioni, 10 sanzionati perché parcheggiati sui marciapiedi, 3 inviti a presentare documenti presso un comando di polizia, 8 incauti affidamenti. Elevete sanzioni per circa 52676,00 euro.

I controlli nei prossimi giorni saranno intensificati e continueranno in maniera serrata su tutto il territorio.