Napoli, scoperta la centrale del falso che riforniva gli abusivi: due arresti Magliette del Napoli e prodotti per il concerto di Geolier: tutto abusivo e sequestrato

I militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno scoperto, nel quartiere di Pianura, un locale adibito a stamperia e magazzino di merce contraffatta, dal quale si rifornivano numerosi ambulanti abusivi per la vendita di prodotti e gadget, in occasione dei grandi eventi sportivi e musicali nel capoluogo partenopeo.

Una vera e propria "centrale del falso", quella scoperta dai baschi verdi del Gruppo Pronto Impiego, gestita da due 50enni campani con precedenti penali.

All'interno i finanzieri hanno trovato e sequestrato più di 3mila prodotti con il logo di "Geolier", maglie della "SSC Napoli" contraffatte e più di 5mila prodotti semilavorati, oltre a stampanti, telai, vernici, personal computer e toner, pronti per realizzare e “marchiare” i prodotti.

I due indagati sono stati arrestati e dovranno rispondere di contraffazione: entrambi si trovano ai domiciliari.

Al termine delle attività, i due responsabili sono stati tratti in arresto in flagranza di reato per contraffazione, nonché sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre il locale, i macchinari e gli articoli rinvenuti sono stati posti sotto sequestro.