Rubano un motoveicolo: arrestato 19enne e denunciato 17enne Entrambi dovranno rispondere di furto aggravato in concorso

La polizia ha arrestato un 19enne e denunciato un 17enne, entrambi napoletani e con precedenti per furto aggravato in concorso.

I falchi della squadra mobile, a seguito di una nota pervenuta alla locale sala operativa, sono intervenuti in via Chiatamone per la segnalazione di un furto di un motoveicolo in sosta ad opera di due soggetti a bordo di uno scooter.

I poliziotti, nel dirigersi sul posto, hanno intercettato in via Generale Giordano Orsini uno scooter corrispondente alle descrizioni fornite con due giovani a bordo i quali, alla loro vista, hanno tentato di eludere il controllo ma sono stati raggiunti e trovati in possesso di diversi arnesi atti allo scasso occultati all’interno della sella. Inoltre, gli operatori, grazie anche all’ausilio del commissariato San Ferdinando e alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno rinvenuto in via Petronio il motoveicolo rubato che è stato restituito al legittimo proprietario ed hanno accertato che i due, dopo aver rotto il bloccasterzo, lo avevano spinto e nascosto parcheggiandolo tra le auto in sosta.