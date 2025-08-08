Galleria Umberto I: vandalismo e incendio rallentano il restauro Danneggiata da un incendio doloso

La Galleria Umberto I di Napoli, uno dei simboli architettonici e storici più amati della città, è stata nuovamente colpita da un grave atto vandalico. Un incendio, appiccato nella notte tra mercoledì e giovedì, ha devastato parte della pavimentazione appena restaurata, annerendo i marmi, fondendo i vetri e distruggendo i teli di protezione.

Il restauro della Galleria Umberto I: un progetto in corso

Dopo mesi di lavori, tutto era pronto per il collaudo finale previsto entro settembre. I lavori di restyling della Galleria Umberto I mirano a restituire decoro e bellezza a una delle mete turistiche e culturali più frequentate del centro storico di Napoli. L’incendio rappresenta una brusca frenata in un progetto tanto atteso, ma non ha fermato l'avanzamento del cantiere.

Le indagini: ipotesi legata alla presenza di clochard

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza sono ora al vaglio della Polizia Municipale. Una delle ipotesi principali è che il rogo sia stato causato da persone senzatetto che trovano riparo notturno tra le impalcature del cantiere. Questo episodio è il secondo atto vandalico alla Galleria Umberto I in sei mesi, dopo quello avvenuto a gennaio 2025.

Sicurezza e degrado: il vero problema della Galleria

Il degrado della Galleria Umberto I è da tempo una questione aperta. Residenti e commercianti denunciano da anni la mancanza di controlli e sicurezza. L’area, pur essendo uno dei luoghi più suggestivi di Napoli, è spesso abbandonata al vandalismo e all'incuria, con conseguenti danni non solo materiali ma anche d’immagine per l’intera città.

Il Comune interviene: cancelli artistici per proteggere la Galleria

Per contrastare futuri episodi di vandalismo, il Comune di Napoli ha stanziato 900mila euro per l’installazione di cancelli artistici che chiuderanno tre dei quattro ingressi della Galleria. Attualmente è atteso il via libera dalla Soprintendenza ai Beni Culturali. Fino ad allora, resterà accessibile solo l’entrata da via Toledo.

I lavori ripartono: avanti con il restyling verso il Teatro San Carlo

Nonostante i danni, i lavori proseguono senza sosta. La nuova fase del restauro si concentra ora sull’area della Galleria che si affaccia sul Teatro San Carlo. A coordinare l’intervento è l’architetta Marina Manzo, responsabile del progetto di recupero.