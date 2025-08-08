Orrore a Portici: violenza sessuale sulle nipotine di 6 anni, arrestato l'orco 78enne fermato dai carabinieri: è accusato anche di averle fotografate in pose esplicite

Una terribile storia di violenza quella che arriva da Portici: i Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno fermato un 78enne, indagato per violenza sessuale e produzione di materiale pedo-pornografico ai danni delle sue due nipoti di 6 anni.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli – IV Sezione Indagini (Violenza di genere e tutela delle fasce deboli), hanno rivelato che l’uomo avrebbe approfittato dei momenti in cui le bambine gli erano affidate per compiere ripetuti atti sessuali e fotografarle in pose sessualmente esplicite.

L’uomo ora si trova in una cella del carcere di Secondigliano.