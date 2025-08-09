Napoli, blocca il pronto soccorso in sedia a rotelle: denunciata una 47enne

Sul posto sono intervenuti i carabinieri

Napoli.  

Momenti di tensione ieri sera all’ospedale Cto di viale Colli Aminei. Una donna di 47 anni, esasperata dai lunghi tempi di attesa al pronto soccorso, si è piazzata in sedia a rotelle davanti all’ingresso dell’area destinata ai codici rossi, bloccando di fatto l’accesso per circa un’ora.

Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe ripetuto più volte: "Dovete visitarmi subito", impedendo l’ingresso e l’uscita dei pazienti in situazioni di emergenza.

L’intervento dei carabinieri e la denuncia

Dopo il rifiuto, la donna è stata denunciata per interruzione di pubblico servizio. L’episodio ha causato rallentamenti alle attività del pronto soccorso e disagi per i pazienti e il personale sanitario.

Pronto soccorso sotto pressione

L’accaduto riporta l’attenzione sul problema delle lunghe attese nei pronto soccorso di Napoli e della Campania, aggravato dalla carenza di personale medico e infermieristico e dall’aumento degli accessi, soprattutto nei mesi estivi.

