Pretende di vedere il figlio e aggredisce con violenza l'ex moglie: arrestato Un 61enne napoletano dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni

La polizia ha arrestato un 61enne napoletano con precedenti per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

Gli agenti dei commissariati Decumani e Montecalvario, sono intervenuti in zona piazza Mercato per la segnalazione di una donna in lite con l’ex marito.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato l’uomo al piano terra mentre all’interno dell’abitazione hanno la donna in forte stato di agitazione. Quest’ultima ha riferito che, poco prima, era stata aggredita dall’ex marito che pretendeva di vedere il figlio e al rifiuto della stessa, l'uomo è andato in escandescenza, come già avvenuto in altre occasioni, colpendola violentemente al petto tanto da causarle una ferita.