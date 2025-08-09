Lotta ai pargheggiatori abusivi: nuove denunce della polizia a Napoli

Gli agenti dei commissariati Bagnoli e Pianura, i militari della guardia di finanza, personale della polizia locale, l’Asl Napoli 1 Centro, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere di Bagnoli e nella zona di Coroglio.
Nel corso dell’attività sono state identificate 106 persone, di cui 8 con precedenti, controllati 53 veicoli e contestata 1 violazione del codice della Strada per sosta vietata.
Ancora, durante l’attività, sono stati controllati 7 esercizi commerciali, di cui 2 sanzionati per carenza dei requisiti igienici sanitari e strutturali, imposte numerose prescrizioni per violazioni di varia natura, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di oltre 4.000 euro.
Infine, sono state denunciate 3 persone poiché sorprese ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo.