Sorpreso con la droga e alla guida di un'auto senza patente: arrestato Nei guai un 34enne napoletano

La polizia ha arrestato un 34enne napoletano, con precedenti, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento dei beni della pubblica amministrazione.

Lo stesso è stato denunciato anche per guida senza patente, essendo stata la violazione reiterata nel biennio.

I falchi della squadra mobile di Napoli, nel transitare in via Pessina, hanno notato un uomo a bordo di uno scooter che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt. Nel tentativo di fuga, dopo aver speronato la moto di servizio, è stato prontamente raggiunto dagli operatori e, con non poche difficoltà, bloccato e trovato in possesso di un involucro di cocaina e di 50 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.