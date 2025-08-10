Droga e parcheggiatori abusivi nei Quartieri Spagnoli, arresti e denunce Il bilancio dell'attività dei controlli

In manette un 22enne napoletano, sorpreso a cedere una dose di marijuana ad un extracomunitario di 35 anni. Dalla perquisizione che è seguita, i militari hanno rinvenuto altre 6 dosi della stessa sostanza e 390 euro in contante ritenuto provento illecito. Il giovane si trova ai domiciliari.

Non solo: 3 i parcheggiatori abusivi denunciati, già sanzionati in passato per lo stesso motivo. 22 le contravvenzioni al codice della strada, gran parte per guida senza casco e assicurazione. 2 i veicoli sequestrati.

Non sono mancati controlli agli esercizi commerciali: 4 quelli sanzionati, tutti nei quartieri Spagnoli. 3 gli assuntori di droga segnalati alla Prefettura.