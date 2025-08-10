Incendio Vesuvio, soccorsi da altre regioni: Situazione in leggero miglioramento Il sindaco Terzigno: "La notte appena trascorsa è stata sicuramente migliore rispetto a quella prece

La situazione del rogo sul Vesuvio è "in leggero miglioramento". A dirlo è Francesco Ranieri, sindaco di Terzigno (NAPOLI) che sta seguendo assiduamente le operazioni antincendio nell'area. "Alle 6.00 sono riprese le operazioni di spegnimento anche per via aerea con tutte le forze in campo. A seguito del decreto di mobilitazione nazionale firmato ieri dal ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, sono ora operative anche le forze anche di altre Regioni italiane" spiega il primo cittadino "La notte appena trascorsa è stata sicuramente migliore rispetto a quella precedente, quando le fiamme erano giunte a pochi chilometri dalle case. Oggi sarà una giornata cruciale. Credo tantissimo nelle meravigliose forze che sono state messe oggi in campo".

Presidente parco Vesuvio, De Luca: situazione sotto controllo

E si lavora senza sosta sul Vesuvio per circoscrivere il vastissimo incendio in corso da venerdì. "All'alba sono ripresi i sorvoli dei mezzi aerei, mentre le squadre a terra hanno operato tutta la notte. Oltre cento uomini al lavoro contemporaneamente stanno procedendo anche con gli interventi di bonifica, che son fondamentali in questa fase - spiega il presidente del Parco del Vesuvio, Raffaele De Luca -. Grazie allo stato di mobilitazione nazionale chiesto dalla Regione e disposto dal ministro Musumeci, stanno arrivando sul posto colonne mobili di operatori della Protezione civile nazionale e da varie altre regioni, come il Veneto che è stata tra le prime a inviare una squadra di mezzi con una trentina di operatori". Al momento le fiamme restano lontane dai centri abitati ma la situazione è ancora estremamente critica considerata la vastità dell'area coinvolta. In mattinata si attende un bollettino dettagliato sulla situazione.

Parco archeologico di Pompei resta aperto

Il Parco Archeologico di Pompei (Napoli ) comunica ai visitatori che le aree archeologiche che ricadono nell'area del Parco del Vesuvio, come quella di Boscoreale, e anche la stessa Pompei, al momento resteranno regolarmente aperte al pubblico. Il Parco archeologico è da ieri mattina in costante contatto con la Prefettura vista la situazione di emergenza legata all'incendio sulle pendici del Vesuvio, il cui fumo è visibile da molte zone dell'area archeologica. Eventuali aggiornamenti in merito a variazioni della fruizione saranno fornite tramite i canali istituzionali del Parco. "È un momento doloroso per tutti coloro che amano l'area vesuviana - commenta il direttore del sito, Gabriel Zuchtriegel - ed esprimiamo la nostra grande riconoscenza a tutte le forze che stanno intervenendo per domare le fiamme in una delle zone storico-naturalistiche più belle del mondo, decantate da poeti e artisti già dai tempi degli antichi romani".