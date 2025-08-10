Nasce il Corpo della Polizia Rurale di Napoli, il colonnello Alviti alla guida Ecco la mission

Nasce il Comando Provinciale del Corpo della Polizia Rurale di Napoli : tutela del territorio e nuove prospettive operative, nel mese di luglio u.s., è stato ufficialmente istituito il Comando Provinciale della Polizia Rurale di Napoli(NA ), appartenente allaGuardia Agroforestale Italiana, con l'obiettivo di rafforzare la vigilanza ambientale, agricola e forestale nel territorio e collaborare con le forze dell’ordine .

Alla guida del nuovo Comando è stato nominato Funzionario Dirigente il Colonnello dott. Giuseppe ALVITI , figura di riferimento nel panorama della sicurezza pubblica e ambientale e della gestione territoriale. Tra i vari Compiti e Funzioni attribuite al Corpo sono i seguenti, come illustrato anche nel corso di una breve presentazione. Le principali funzioni del Corpo, che si colloca tra le forze di polizia locale con competenze specifiche in ambito rurale e agroforestale, sono: Vigilanza ambientale e agroforestale: controllo del rispetto delle normative su colture, pascoli, fauna selvatica, incendi boschivi e smaltimento rifiuti; Tutela del patrimonio agricolo: verifica delle condizioni dei terreni agricoli, delle coltivazioni e delle strutture rurali.

Prevenzione e repressione dei reati ambientali: contrasto all'abbandono di rifiuti, all'inquinamento delle acque e al degrado del paesaggio rurale;

Educazione civica e ambientale: promozione di campagne informative rivolte a cittadini, agricoltori e scuole; oltre che di Polizia Ambientale e Zoofila, anche di Protezione Civile: interventi in caso di calamità naturali, incendi e emergenze ambientali. Il Comando Provinciale ha già delineato alcune iniziative concrete che verranno avviate nei prossimi mesi: "Territorio Sicuro": un programma di pattugliamento delle aree rurali con droni e unità cinofile, per monitorare discariche abusive e incendi; Progetto "Scuola Rurale": incontri formativi nelle scuole della provincia per sensibilizzare i giovani alla tutela del paesaggio e alla legalità ambientale; Collaborazioni Interforze: sinergie con la Polizia Locale, Carabinieri Forestali e associazioni ambientaliste per interventi coordinati; Mappatura del rischio ambientale: creazione di un database georeferenziato delle aree a rischio, utile per la pianificazione degli interventi.

Le dichiarazioni del neo Comandante Provinciale: «La nascita del Comando Provinciale della Polizia Rurale rappresenta un passo fondamentale per la difesa del nostro territorio.

Vogliamo essere un presidio attivo, vicino ai cittadini e agli agricoltori, capace di prevenire e intervenire con tempestività. La nostra missione è coniugare sicurezza, legalità e sostenibilità ambientale», ha dichiarato il Dirigente. Questa nuova struttura si propone come un modello di polizia

ambientale moderna, capace di rispondere alle sfide del cambiamento climatico, della tutela del paesaggio e della valorizzazione delle risorse agricole locali.